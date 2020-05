Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 11 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Inizio settimana con condizioni di maltempo e temporali al Nord, anche forti e a carattere di nubifragio localmente accompagnati da grandine. Dal pomeriggio prime schiarite sull’estremo Nordovest. Più stabile al Centro-Nord, con possibilità di fenomeni locali soprattutto in Toscana e sulla costa marchigiana. Al Sud nessun fenomeno di rilievo, salvo addensamenti in transito lungo la costa tirrenica. Temperature in calo al Centro-Nord, comprese fra 18 e 23 gradi, stabili al Sud, tra 22 e 27 gradi. Venti tesi da SSE in rotazione da SO. Mari molto mossi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio è iniziata la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso. Rallentamenti per piogge sulla A9 Lainate-Svizzera tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso e sulla A1 Milano-Bologna tra Inizio A1 Milano-Napoli e Casalpusterlengo.

A Genova sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.5 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori e tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori in corso.

A Bologna in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 9 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per lavori in corso.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Tra Frosinone e Cassino, sulla A1 Firenze-Napoli, pioggia tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Ceprano.