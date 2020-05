La Toyota Prius 2020 Edition del 2021 è un modello speciale e limitato che celebra i 20 anni dell’introduzione negli Stati Uniti dell’innovativo modello ibrido per l’anno 2001. L’azienda ne produce solo 2.020 esemplari.

L’edizione 2020 utilizza la Prius XLE FWD come punto di partenza, e questa versione speciale è disponibile sia in Supersonic Red che in Wind Chill Pearl. La Toyota veste l’esterno con finiture nere, anche sui montanti B e sulle calotte degli specchietti. C’è uno anche uno spoiler posteriore. I veicoli viaggiano su ruote da 17 pollici con cinque spessi raggi neri.

All’interno, l’azienda utilizza anche finiture nere sul pomello del cambio e sui montanti A. C’è una finitura fumé sulle bocchette di ventilazione dell’aria condizionata. Il portachiavi e i tappetini hanno uno speciale emblema del 2020.

Anche il livello di rifinitura XLE è dotato di serie di un sedile del conducente riscaldato e regolabile in otto posizioni e di un volante riscaldato. Il nuovo modello ottiene anche Android Auto, in aggiunta alle precedenti funzionalità di Apple CarPlay.

La Prius 2021 beneficia anche del sistema di assistenza alla guida Toyota Safety Sense 2.0. Esso comprende la frenata pre-collisione con il rilevamento dei pedoni in condizioni di scarsa illuminazione, il controllo dinamico della velocità di crociera con radar, il monitoraggio degli angoli ciechi, l’avviso di traffico incrociato posteriore, l’assistenza al parcheggio, il rilevamento dei ciclisti, l’avviso di uscita di corsia, gli abbaglianti automatici e l’assistenza alla segnaletica stradale.

Toyota ha impostato una live stream per l’inaugurazione dell’edizione 2020 il 18 maggio alle 11:00 AM EDT. Durante l’evento, l’azienda presenterà anche “due nuovi ibridi”.

La Prius è stata messa in vendita in Giappone alla fine del 1997 ed è arrivata negli Stati Uniti solo alcuni anni dopo. L’arrivo della seconda generazione per l’anno del modello 2004 ha dato un enorme impulso alla popolarità del veicolo.