Nonostante la pandemia di coronavirus Toyota ha annunciato una live stream durante la quale svelerà alcuni modelli futuri.

Con il COVID-19 che ha causato la chiusura di ogni grande evento automobilistico, i debutti di nuovi veicoli sono stati una rarità negli ultimi mesi. Toyota sta mantenendo le cose interessanti annunciando i piani per svelare “due nuovissimi ibridi” durante un livestream lunedì 18 maggio, alle 11:00 AM EDT. Anche la Toyota Prius 2020 Edition del 2021 fa parte dell’evento.

Toyota non mostrerà l’identità di questi veicoli, ma abbiamo alcune idee. Ci sono informazioni da una riunione di un concessionario dell’azienda secondo cui la Sienna 2021 sarebbe disponibile esclusivamente con un propulsore ibrido. Sarebbe stata presumibilmente messa in vendita in autunno.

C’è anche una voce persistente di Toyota che sta facendo rivivere il nome Venza per un nuovo crossover che l’azienda produrrebbe in Alabama. La produzione non inizierà prima del settembre 2021, il che significa che il modello sarebbe in vendita per l’anno 2022. Le informazioni esistenti suggeriscono che il veicolo sarebbe disponibile esclusivamente con un propulsore ibrido.

Anche la Toyota Tundra di nuova generazione avrebbe un nuovo propulsore ibrido. Si tratta, secondo quanto riferito, di una versione del V6 biturbo elettrificato da 3,5 litri. La variante di questo motore nella LS 500h produce 354 cavalli. Tuttavia, le informazioni suggeriscono che il pick-up avrebbe debuttato nel dicembre 2021, quindi il modello potrebbe non essere quello che l’azienda mostrerà nel corso della livestream del 18 maggio.

Toyota ha già svelato gli importanti dettagli sull’ edizione 2021 della Toyota Prius 2020, che si limita a 2.020 esemplari. Il modello celebra i 20 anni del veicolo ibrido negli Stati Uniti. E’ disponibile nei colori Supersonic Red o Wind Chill Pearl e viene fornita con molte finiture nere. La Prius 2021 beneficia anche di una suite migliorata di tecnologia di assistenza alla guida. La casa automobilistica non ha ancora reso noto il prezzo dell’edizione speciale.