Bel gesto del grande campione Nelson Piquet: con il figlio Pedro consegna in prima persona generi di prima necessità ai poveri di Brasilia

Ai bei tempi in cui correva in Formula 1, vincendo ben tre titoli mondiali in carriera, Nelson Piquet era noto soprattutto per la sua aggressività al volante, per il suo carattere fumantino e anche per qualche risposta spesso sopra le righe ai microfoni dei giornalisti. Eppure, il grande campione brasiliano è anche uomo capace di gesti di generosità e altruismo forse inaspettati, almeno da chi non lo conosceva nel privato.

Prova ne sia il cuore d’oro che sta dimostrando in questo periodo di emergenza coronavirus, spendendosi in prima persona e mettendosi a disposizione per portare degli aiuti ai suoi connazionali maggiormente in difficoltà. Insieme al figlio Pedro, che corre in Formula 2, ha deciso di consegnare personalmente alle famiglie bisognose della capitale Brasilia le cosiddette “ceste basiche” (quelle che contengono i prodotti di prima necessità e quelli necessari per l’igiene).

L’impegno di Nelson Piquet per la solidarietà

Inoltre hanno lanciato una raccolta fondi online con l’obiettivo di raggiungere quota 10 mila reais (all’incirca 1600 euro) in modo da poter donare sempre più aiuti ai poveri carioca. “Stiamo collaborando con una chiesa e un pastore che conosciamo di persona e che aiuta circa 120 famiglie”, hanno raccontato Piquet padre e figlio ai microfoni della stampa locale, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. “L’anno scorso abbiamo consegnato i regali di Natale ai bambini di queste famiglie, che mai avevano ricevuto una sorpresa nella loro vita. Tanti amici ci hanno già dato una mano, compresi alcuni piloti famosi”. E anche se Nelson non corre ormai più da molti anni, di sicuro questa è una delle vittorie più belle che abbia mai ottenuto.