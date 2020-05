Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 11 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile al Nord, con fenomeni anche di carattere temporalesco, e su parte del Centro Italia, in particolare Toscana e litorale marchigiano. Fenomeni in attenuazione notturna, anche se persisteranno fino a domani sul Nordest e fra Emilia e Toscana. Le temperature minime restano stabili e comprese fra 12 e 17 gradi, con punte di 20 gradi in Sicilia.

Martedì 12 maggio cieli nuvolosi e piogge diffuse su quasi tutto il Nord e con precipitazioni sparse sull’Appennino centrale anche se in rapido assorbimento. Le temperature massime saranno comprese tra 20 e 25 gradi. Venti moderati meridionali con locali rinforzi. Mari mossi o localmente molto mossi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

Tra Cremona e Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 61 – direzione: Napoli) coda tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per incendio.

La pioggia sta causando rallentamenti al traffico sulla A4 Torino-Brescia tra Nodo di Pero e Bergamo, sulla A9 Lainate-Svizzera tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso e sulla A8 Milano-Varese tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese.

In Abruzzo sulla A24 Roma-Teramo vento forte tra Valle del Salto e Assergi. A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.