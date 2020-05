Bernie Ecclestone non ha paura della morte, piuttosto aspetta l’arrivo della vita, ovvero del suo nuovo figlio che sta per arrivare.

Bernie Ecclestone è un vero e proprio emblema della F1. Nella sua carriera ha vissuto tutte le fasi. Da pilota è diventato manager di scuderie sino a diventare il patron della Formula 1 che ha saputo sapientemente guidare nel nuovo millennio, nell’Era di maggior lustro per la categoria regina del motorsport.

In questi ultimi anni, complice l’ingresso di Liberty Media, Ecclestone si è defilato dalla F1 anche se continua a frequentarla esprimendo spesso pareri sia sui protagonisti che sulla gestione della stessa categoria.

Ecclestone: “L’importante è che Fabiana e il bambino stiano bene”

In questi giorni di pandemia Ecclestone è nella propria fattoria con i propri dipendenti che lavorando. Come riportato da “Blick”, il britannico ha così raccontato: “Il mondo è cambiato per noi, ma qui siamo ancora in una situazione sopportabile con i nostri dipendenti. Possiamo chiudere qualsiasi cosa. Abbiamo poi un numero sufficiente di mascherine”.

Il manager inglese ha poi proseguito: “Alla mia età non hai più paura della morte. Sei solo grato e in attesa di ogni telefonata. Fortunatamente Fabiana ha fatto grandi progressi nel Backgammon, quindi i giorni si stanno accorciando. L’unica cosa che conta è che lei e il bambino stiano bene. La nascita di mio figlio sarà un altro momento saliente della mia vita”.

Antonio Russo