Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 10 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo al Nord dove sono in transito addensamenti stratiformi più bassi, con possibili piovaschi sulla regione alpina. Dal pomeriggio prenderà piede una perturbazione che interesserà dapprima il Nordovest e la Sardegna, portando anche un calo delle temperature nel corso della notte. Le temperature massime subiranno un leggero calo e oscilleranno fra 19 e 23 gradi al Nord, tra 22 e 27 gradi al Centro-Sud e sulle Isole.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio è iniziata la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) resta sempre chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

All’altezza di Cassino sulla A1 Roma-Napoli pioggia tra Frosinone e Cassino. Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.