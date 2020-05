Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 10 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

La depressione atlantica sta prendendo piede sul Nordovest dell’Italia provocando maltempo e instabilità in aumento, anche a causa di correnti più fredde in arrivo dal Mare del Nord. Nelle prossime ore si registreranno fenomeni su Liguria, Piemonte, Val d’Aosta e parte della Lombardia e su Sardegna, con un abbassamento delle temperature. Nel corso della notte l’instabilità si espanderà a macchia d’olio su tutto il Centro-Nord, senza però toccare il Sud, dove prevale tempo stabile con cieli sereni. Temperature minime comprese fra 14 e 18 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Lunedì 11 maggio fenomeni in attenuazione, soprattutto al Centro Italia, mentre proseguiranno sul Settentrione, anche a carattere temporalesco e di nubifragi associati a grandinate, con accumuli anche superiori anche a 60-80 mm. Massime comprese tra 18 e 23 gradi al Nord, tra 22 e 26 gradi al Centro-Sud, con temperature che sfioreranno i 29 gradi in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

Non si registrano criticità sulle autostrade per l’Italia. Ricordiamo che in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) è ancora chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.