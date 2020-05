Pascal Wehrlein mette fine alla striscia positiva di tre successi consecutivi di Maximilian Guenther, trionfando nell’ePrix virtuale di Formula E a Monaco

Dopo tre successi consecutivi, si interrompe la striscia vincente di Maximilian Guenther nella Race at Home Challenge, la serie di gare virtuali della Formula E. A dimostrare che il tedesco non è imbattibile è stato un suo connazionale, Pascal Wehrlein, autore di una prestazione impeccabile sulle stradine del circuito cittadino digitale di Montecarlo. L’ex pilota di Formula 1 e collaudatore Ferrari, dunque, si riscatta dal testacoda di cui fu protagonista sull’inedito circuito di Electric Docks, mentre si trovava in seconda posizione, evitando stavolta errori pur in una gara dove gli incidenti non sono mancati.

“La partenza è stata molto importante e non sono sicuro di cosa sia accaduto alle mie spalle, ma ho visto che c’è stato uno schianto”, ha raccontato il portacolori della Mahindra. “Dopo sono riuscito a costruirmi un piccolo vantaggio e ha funzionato: mi ha consentito di tenere il passo. Alla fine ero un po’ più veloce ed è stata una corsa piuttosto lineare. Sono contento di aver portato la vittoria al mio team a Monaco e di aver conquistato il massimo dei punti”. Wehrlein ha infatti conquistato tutte e 27 le lunghezze in palio, grazie alla vittoria, ma anche alla pole position e al giro più veloce.

Nella categoria Challenge Grid, destinata ai sim driver, prima vittoria per Kevin Siggy, ormai giunto al terzo podio consecutivo, che gli consente di incrementare il vantaggio in testa alla classifica. Alle sue spalle si confermano protagonisti Peyo Peev e Lucas Mueller, anche loro saliti sempre sul podio finora.

Formula E, ePrix virtuale di Montecarlo, la classifica

1 Pascal Wehrlein 13:01.753 (27) 2 Stoffel Vandoorne +3.630 (18) 3 Maximilian Guenther +5.163 (15) 4 Neel Jani +10.988 (12) 5 Robin Frijns +13.090 (10) 6 Oliver Rowland +13.710 (8) 7 Andre Lotterer +20.791 (6) 8 Nico Mueller +22.112 (4) 9 Ma Qing Hua +23.264 (2) 10 Edoardo Mortara +24.584 (1) 11 James Calado +27.843 12 Alexander Sims +1 giro 13 Brendon Hartley 13 giri 14 Jerome D’Ambrosio 12 giri 15 Felipe Massa 11 giri 16 Sebastien Buemi 10 giri 17 Lucas di Grassi 9 giri 18 Oliver Turvey 8 giri 19 Daniel Abt 7 giri 20 Sam Bird 6 giri 21 Jean-Eric Vergne 4 giri 22 Nyck de Vries 4 giri 23 Antonio Felix da Costa 3 giri 24 Mitch Evans 2 giri

Formula E virtuale, classifica piloti

Maximilian Guenther BMW i Andretti Motorsport 65 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 45 Robin Frijns Envision Virgin Racing 40 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ 40 Neel Jani TAG Heuer Porsche 24 Nick Cassidy Envision Virgin Racing 19 Nico Mueller GEOX DRAGON 19 Oliver Rowland Nissan e.dams 16 Oliver Turvey NIO 333 14 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ 6 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 6 Felipe Massa ROKiT Venturi Racing 4 James Calado Panasonic Jaguar Racing 4 Jerome D’Ambrosio Mahindra Racing 2 Ma Qing Hua NIO 333 2 Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 1 Sebastien Buemi Nissan e.dams 1 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing 1 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 0 Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler 0 Daniel Abt Audi Sport ABT Schaeffler 0 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 0 Brendon Hartley GEOX DRAGON 0 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 0 Sam Bird Envision Virgin Racing 0

Formula E virtuale, classifica team