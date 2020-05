Alex Crivillé ha provato a fare una disamina di chi possa essere il pilota perfetto parlando di un mix di caratteristiche tra Valentino Rossi e Marquez.

Negli anni si è spesso dibattuto su chi fosse il miglior pilota della storia del Motomondiale. C’è chi guarda al numero di titoli iridati incoronando Giacomo Agostini, chi punta su Valentino Rossi, detentore di diversi record e chi infine fa il nome di Marc Marquez, che quegli stessi record sta provando a strapparli al Dottore in questi anni.

La realtà è che non esiste un pilota più grande di un altro e che tutti a loro modo sono stati iconici nella propria Era e che non sempre il numero di vittorie permette di giudicare una carriera. Un caso emblematico è Casey Stoner, che pur vincendo solo 2 titoli ha letteralmente fatto innamorare milioni di fan con il suo stile di guida.

Crivillé: “A Pedrosa è mancata la ciliegina”

Come riportato da “Marca”, L’ex campione del mondo Alex Crivillé ha così affermato: “Al momento Marc Marquez è il pilota più completo, è riuscito a creare un nuovo stile di guida. Stoner è stato un pilota spettacolare. A Pedrosa, invece, è mancata la ciliegina sulla torta del titolo in MotoGP. Marc si fa motivare dalla pressione e non schiacciare. Valentino Rossi è un genio, uno dei più grandi della storia. Anche lui ha creato un nuovo stile di guida”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Vale è stato il precursore dello spettacolo e con il suo carisma ha conquistato milioni di fan. Ha avuto il coraggio di passare dalla Honda alla Yamaha e vincere ancora. Alla sua età pochissimi piloti sono riusciti a continuare. Secondo le statistiche Marquez è uno dei piloti che ci prova sempre all’ultimo giro, ma anche Valentino Rossi ci ha regalato grandi battaglie all’ultimo giro ed era un grande staccatore”.

