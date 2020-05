In questo emozionante video vedremo all’opera una vera perla senza tempo, la BMW E60 M6, sfrecciare a tutta velocità in autostrada.

La BMW M6 presente nel video di oggi ha un grande segreto. Sotto il cofano di questa elegante coupé di lusso si nasconde il leggendario motore S85 V10, ma questo particolare motore è dotato di un compressore aftermarket. Quanto è veloce una coupé V10 sovralimentata sull’autostrada? Scopriamolo.

La BMW E60 M6 è una coupé con motore V10 che forse non vedremo mai più. Questa Unique BMW è arrivata in un momento in cui il ridimensionamento del motore e l’induzione forzata erano lontani all’orizzonte. Il motore S58 da 5,0 litri ad alto regime di giri è un’opera d’arte che raggiunge gli 8.500 giri/min e produce un’esperienza uditiva che molte supercar moderne non possono eguagliare. L’urlo di un motore V10 non smorzato dai turbocompressori o dai moderni filtri antiparticolato di scarico è purtroppo un’esperienza di un’epoca diversa.

L’E60 M6 è una macchina del tempo che rappresenta la maestria dei motori ad aspirazione naturale non alterati dalla marcia del progresso.

Il motore, realizzato ad arte, utilizza il controverso cambio automatico a frizione singola SMG della BMW che non ha superato la prova del tempo. Anche al suo debutto, la SMG era una trasmissione polarizzante al massimo. La SMG manca della raffinatezza delle moderne trasmissioni che cambiano molto più velocemente e forniscono un’esperienza di guida fluida. In questo video anche a tavoletta si possono vedere i cambi di marcia a volte goffi della SMG.

Il compressore per questo particolare M6 è della Infinitas, che è buono per erogare 650 cavalli o 150 in più rispetto ai 500 cavalli della M6. Questa potenza aggiuntiva è più che sufficiente per far scivolare l’M6 giù per l’autostrada con facilità. Fortunatamente un compressore aggiunge potenza e non offusca la nota di scarico del meraviglioso motore V10 dell’M6.