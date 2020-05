Fernando Alonso è tornato a parlare dei suoi compagni di team dedicando parole al miele per Giancarlo Fisichella con il quale ha condiviso il box.

Fernando Alonso nella sua carriera ha avuto svariati compagni di team e non sempre è andato d’accordo con loro. In maniera particolare tutti ricordano la battaglia intercorsa tra lo spagnolo e Lewis Hamilton all’esordio in F1, alla McLaren. I due arrivarono a farsi numerosi dispetti in pista, tanto che alla fine lo spagnolo fu costretto a ritornare in Renault.

Tra i vari compagni avuti quello con il quale ha sempre conservato un rapporto speciale è senza dubbio Giancarlo Fisichella. Alonso non ha mai nascosto la propria stima per l’italiano ritenuto dallo spagnolo tra i suoi teammate più competitivi e corretti.

Alonso: “Senna ha sempre fatto parte della mia vita”

Durante una diretta su Instagram Alonso ha così dichiarato: “Penso che il compagno di squadra con cui ho avuto il miglior rapporto è stato Fisichella. Ho vinto il campionato con la Renault e l’atmosfera era fantastica. Lui è un ragazzo eccezionale, adoro l’Italia e siamo stati molto bene in quelle stagioni, certo vincere i campionati rende tutto più semplice”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Da piccolo guardavo sempre Senna. In Spagna all’epoca non si vedevano gare in tv, ma non so perché Senna era sempre nella mia vita. Forse a causa di mio padre, perché lo ammirava o forse perché il mio kart aveva i suoi colori. Quando sono cresciuto il mio idolo è diventato Carlos Sainz Sr., il che è una contraddizione visto che non ho mai voluto guidare nei rally”.

Antonio Russo