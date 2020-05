Il circuito di Misano potrebbe ospitare un Gran Premio di MotoGP in questa stagione contrassegnata dall’emergenza Coronavirus.

Si va delineando il calendario MotoGP 2020 nell’era del Coronavirus e restano da definire ancora le ultime tappe. Ormai certi gli appuntamenti a Jerez de la Frontera e al Montmelò, resta da capire se l’Italia riuscirà ad ospitare una gara o magari un doppio Gran Premio. Resta in piedi la data dell’11-13 settembre e gli organizzatori stanno trattando con la Dorna.

Le parole del presidente della Regione Emilia Romagna hanno dato grande fiducia agli uomini del Misano World Circuit Marco Simoncelli. “Le parole del Presidente Stefano Bonaccini sono uno stimolo potente a proseguire nel lavoro che stiamo facendo in queste settimane per mantenere in calendario il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dall’11 al 13 settembre”, si legge in una nota diramata dall’autodromo della Riviera Adriatica.

I fattori sanitario ed economico

Due i fattori da risolvere: il primo di natura sanitaria e bisognerà capire l’evoluzione del contagio da qui alla fine dell’estate. Il secondo di natura economica ed è forse il più rilevante. “Sulla sostenibilità economica va detto che i promotori (Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit) sono decisi e convinti a trovare la soluzione che potrà consentire l’organizzazione del Gran Premio. Si tratta di un evento capace di trasmettere a tutto il mondo l’immagine di un territorio vivo dal punto di vista turistico, già in moto con la sua industria dell’accoglienza. Sono già abbozzati progetti di promozione, c’è la piena collaborazione della piattaforma televisiva affinché quella che è obiettivamente una difficoltà si possa tramutare nella migliore opportunità possibile. C’è un contatto quotidiano con Dorna e con il suo Ceo Carmelo Ezpeleta, siamo aperti a tutte le soluzioni”.

Tutto sommato regna un certo ottimismo e forse non è azzardato ipotizzare che il Gran Premio di Misano e San Marino si terrà regolarmente o forse in altra data da decidere in base al nuovo calendario che Dorna sta preparando. “Oggi siamo ottimisti, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha una prospettiva di lavoro, non più quella del dubbio”.