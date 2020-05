Dopo le parole del boss Renault il futuro di Daniel Ricciardo in F1 è a rischio, ma per l’australiano potrebbe aprirsi una porta a sorpresa.

Molti tifosi della Ferrari lo vorrebbero al posto di Sebastian Vettel. Purtroppo per loro, però, l’opzione Honey Badger non sembra più essere percorribile. Se lo strappo tra la Rossa e il tedesco pare scontato a causa perlopiù di divergenze sul compenso, che il quattro volte iridato non accerterebbe essere pari a quello di Charles Leclerc, è difficile che l’anno prossimo potremo vedere il driver di Perth sul sedile lasciato libero dal #5. Il motivo? Al momento non è noto. ma lo si potrebbe individuare nell’ingaggio esageratamente alto richiesto.

Per questo si è fatta sempre più strada la voce di una chiamata a Carlos Sainz. Veloce, affidabile e costante, lo spagnolo potrebbe rappresentare un bel colpo per Maranello. Privo di grandi ambizioni e dunque facilmente manovrabile dai vertici che ovviamente gli affiderebbero il compito di guardiano/zerbino del Principino monegasco, il figlio d’arte sarebbe perfetto anche dal punto vista marketing per estetica e ottima conoscenza dell’italiano.

Quindi, se il madrileno si è trasformato nel candidato numero uno al volante più ambito dai piloti di automobilismo, dove andrà a finire Ricciardo? Senza aver bisogno di una grande scienza, la risposta è semplice da trovare, ossia alla McLaren. Tuttavia, anche qui, Daniel potrebbe essere chiamato a rinunciare a parte delle sue esose pretese economiche a fronte di una situazione non certo florida per nessuno dei team presenti in griglia a causa dell’emergenza Coronavirus.

In caso contrario per lui l’alternativa sarebbe soltanto l’uscita dalla F1 considerato che nella sua Renault il responsabile Cyril Abiteboul ha detto chiaro e tondo di non potersi più permettere grosse spese.

Chiara Rainis