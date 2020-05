Jorge Lorenzo ricorda una sua fedelissima fan che ha perso la vita dopo una lunga malattia. Il tester Yamaha pubblica alcune foto sul suo profilo social.

Akiko era un fan giapponese fedelissima di Jorge Lorenzo sin dal suo esordio nel Motomondiale. Viaggiava dal Giappone verso paesi lontani come la Spagna o il Regno Unito per indossare con orgoglio la bandiera #99, tanto da essere spesso accolta dal pilota maiorchino nel paddock.

Sfortunatamente, lo stesso Jorge Lorenzo ha informato oggi tutti i suoi seguaci della morte di Akiko dopo una lunga malattia, a cui ha reso un sentito omaggio condividendo diverse fotografie che hanno scattato negli ultimi anni, fino all’ultima gara di Jorge in Giappone per correre con la Honda a Motegi.

“Purtroppo ieri ho scoperto che Akiko, uno dei miei più grandi fan, ci ha lasciato” , ha scritto il tester Yamaha sui social. “Queste foto sono una recensione della sua continua gioia, positivismo e lealtà nei miei confronti che mi ha sempre mostrato, e non dimenticherò mai. Un grande abbraccio da parte mia e del fan club alla sua famiglia e ai suoi amici.” Non solo era una fan della MotoGP, ma partecipava anche ad altri eventi come la 8 Ore di Suzuka e non ha mai perso il Motor Show di Tokyo.