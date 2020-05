Skoda Enyaq iV è il SUV elettrico che prepara il terreno per il futuro del marchio boemo. Disponibile in cinque varianti di potenza.

Skoda Enyaq iV è il primo modello del marchio realizzato sulla piattaforma modulare MEB. Il nuovo SUV elettrico sarà prodotto nell’impianto di Mladá Boleslav in Repubblica Ceca e segna l’inizio di una nuova era per il brand boemo

Enyaq iV garantisce un’autonomia nel ciclo WLTP fino a 500 km con tecnologia di ricarica rapida e un design degli interni inedito. Il risultato è un’abitabilità e uno spazio per il carico eccezionali in rapporto alle dimensioni esterne. Lungo 4.648 mm, largo 1.877 mm e alto 1.618 mm, il vano bagagli ha una capacità minima di 585 litri. Al lancio, sarà prodotta un’edizione speciale con dotazioni ed estetica specifici, denominata “Founder’s Edition” la cui produzione sarà limitata a 1.895 unità per celebrare l’anno di fondazione di Skoda 125 anni fa.

Motori e autonomia della Enyaq iV

La versione base avrà un motore e trazione posteriore, mentre le varianti più potenti saranno dotate di due motori elettrici e trazione integrale. In totale saranno disponibili cinque varianti di potenza e tre formati di batteria. Enyaq iV 50 sarà la versione di accesso, con batteria agli ioni di litio da 55 kWh (netta 52 kWh) e potenza di 109 kW, con autonomia fino a 340 km. La Enyaq iV 60 avrà un’autonomia di 390 km, potenza di 132 kW e batteria da 62 kWh (netta: 58 kWh). ENYAQ iV 80 ha una potenza di 150 kW e un’autonomia fino a 500 km grazie alla batteria da 82 kWh (netti 77 kWh).

La stessa batteria equipaggia le varianti a trazione integrale, la 80X e la vRS, che avranno potenze massime rispettivamente di 195 kW e 225 kW. La Skoda Enyaq iV più potente vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e di raggiungere la velocità massima, limitata elettronicamente, di 180 km/h. L’autonomia delle versioni a trazione integrale arriverà a circa 460 km.