Valentino Rossi è tornato in sella ad una moto dopo due mesi ed ha subito postato gli scatti di questo primo allenamento dopo il lockdown.

Per un pilota la moto è vita e per chi, come Valentino Rossi, fa questo lavoro ormai da 25 anni è letteralmente come respirare. Il coronavirus però ha privato lui come tanti suoi colleghi di questa bella passione. I rider, infatti, sono stati costretti a restare rintanati in casa, seduti sul divano a guardare la tv dopo anni di derapate e impennate.

Con l’allentamento delle misure restrittive contro il coronavirus un po’ in tutta Italia, Valentino Rossi è potuto tornare ad una delle sue grandi passioni: il cross, sulla sua pista di Tavullia, dove spesso si diverte con gli amici del VR46.

Tutti in pista

Il Dottore ha subito postato gli scatti del ritorno in sella con la didascalia: “Finalmente sono tornato in moto”. Dalle foto sembra essere in compagnia anche di altri due piloti che presumibilmente dovrebbero essere suo fratello Luca Marini e il suo figlioccio sportivo Franco Morbidelli.

Per quando concerne, invece, il campionato la Dorna continua a trattare con organizzatori e governi per trovare delle soluzioni. L’ipotesi più calda in questo momento è quella di cominciare verso fine luglio a Jerez e correre lì due gare distanziate di una settimana. Le moto e il materiale è già in Spagna, questo garantirebbe già un primo abbattimento dei costi per tutti i team che ora hanno bisogno di scendere in pista per rivedere le proprie casse riempirsi di nuovo dei soldi degli sponsor che potranno avere di nuovo visibilità attraverso le immagini televisive.

Antonio Russo