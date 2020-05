Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 8 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, pur con qualche addensamento in transito sulla fascia alpina e sulla Liguria ma senza fenomeni. Temperature minime stabili e comprese fra 11 e 16 gradi, punte di 18 gradi in Sardegna.

Sabato 9 maggio l’alta pressione sub tropicale garantirà un’altra giornata di sole e caldo quasi estivo, con temperature in lieve aumento e massime che oscilleranno fra 23 e 28 gradi. L’attenuazione dei venti di grecale aumenterà il caldo percepito.Il primo weekend dall’inizio della fase 2 sarò all’insegna dell’anticiclone africano ma non mancherà qualche disturbo legato a venti più umidi e freschi che interesseranno il Nordovest già nella serata di domani.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

Nei pressi di Milano un incidente sta causando chilometri di code sulla A4 Torino-Brescia tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 147.6 – direzione: Torino) coda di 2 km tra Trezzo e Bivio A4/A58 per incidente.

A Bologna in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 8.2 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale per lavori in corso.

Sulla A25 Torano-Pescara (Km 136.8 – direzione: Pescara) l‘uscita di Pratola Peligna-Sulmona e’ chiusa al traffico fino alle 16:00 del 08/05/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori.

A Frosinone sulla A1 Roma-Napoli (Km 632 – direzione: Napoli) coda tra Frosinone e Ceprano per incidente.