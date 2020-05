La rivista Chi fa importanti rivelazioni sul futuro di Valentino Rossi: in vista la firma di un nuovo contratto biennale e il matrimonio con Francesca

Valentino Rossi ha in serbo due grandi annunci in questo 2020. Il primo riguarda il suo futuro agonistico: si sarebbe infatti ormai convinto a prolungare la sua infinita carriera in MotoGP anche oltre la scadenza del suo attuale contratto a fine stagione. La seconda riguarda il suo avvenire personale: in particolare, la sua intenzione sarebbe quella di sposarsi presto con la sua ormai inseparabile fidanzata Francesca Sofia Novello.

Lo rivela la rivista Chi all’interno delle sue ben informate Chicche di gossip: “Per la prima volta Valentino Rossi ha vissuto una lunga convivenza con Francesca Sofia Novello”, si legge nel magazine diretto da Alfonso Signorini. “Valentino, da sempre allergico ai rapporti duraturi, fa sul serio ed è pronto a metter su famiglia senza rinunciare però a un contratto biennale (che è quasi pronto) per continuare a gareggiare”.

Valentino Rossi verso un nuovo contratto e le nozze

Le notizie contenute in queste poche righe sono parecchie. Intanto, per quanto riguarda gli appassionati di motociclismo, si viene a sapere che il Dottore si sarebbe deciso a firmare un nuovo accordo non solo per una stagione (come si credeva inizialmente), bensì per due. Ormai promesso il suo sellino nel team ufficiale Yamaha a Fabio Quartararo, l’unica destinazione possibile rimane quella della squadra satellite Petronas, che del resto è pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Il team principal Razlan Razali ha già chiarito ieri di aver iniziato le trattative e di dover solamente sistemare i dettagli.

Sul fronte della vita privata, invece, la novità è decisamente più significativa: il fenomeno di Tavullia era infatti uno dei più famosi scapoli d’oro d’Italia e non aveva mai voluto legarsi “finché morte non ci separi” con nessuna delle sue tante compagne. A convincerlo, però, a leggere la ricostruzione di Chi, sarebbe stato proprio il tempo trascorso insieme durante la quarantena. Tempo di riflessioni, che ha portato Valentino Rossi a prendere decisioni molto importanti, su più di un fronte.