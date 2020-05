Valentino Rossi ha nuovamente affrontato l’argomento della paternità e scherzando ha detto che presto ci penserà a fare un piccolo Valentino.

Valentino Rossi nella sua vita ha vinto tanti Mondiali, ma c’è un titolo che ancora deve conquistare ed è importante per ogni uomo: quello di padre. In tanti, infatti, gli stanno chiedendo in questi giorni se ha intenzione di mettere su famiglia e lui per ora ha sempre glissato.

Visualizza questo post su Instagram Now I’m ready for all the challenges! Thanks guys for the new Rig🤤 Un post condiviso da valeyellow46 (@valeyellow46) in data: 23 Apr 2020 alle ore 11:38 PDT

Intanto va avanti la sua love story con la bella Francesca Sofia Novello, che in questo inverno si è fatta apprezzare per bravura e simpatia affiancando Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo. L’impressione però è che per nozze e figli si dovrà attendere almeno la fine della carriera agonistica del #46.

Valentino: “Prima di partire mi accovaccio accanto alla moto per staccare tutto”

Durante una diretta con Fabio Volo e Jovanotti, Valentino Rossi ha così raccontato parlando dei suoi metodi per concentrarsi: “Io ho sempre usato un metodo per concentrarmi: prima di salire in moto mi ci accovaccio affianco e in quel momento lì cerco di staccare e pensare solo a guidare distaccandomi da tutte le cose normali della vita”.

Il Dottore infine ha così concluso: “Con i ciclisti c’è sempre stato un rapporto di amore/odio perché loro da noi amano la Panoramica che è poi la strada dove noi facevamo le gare con i motorini. Una delle mie preferite di Jova è Luna di città d’agosto. Tutti vogliono un piccolo Valentino, ora vediamo come fare, fortunatamente la mia fidanzata è ancora giovane quindi un po’ di tempo ce l’ho”.

Antonio Russo