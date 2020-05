Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 7 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato su tutta la Penisola, da segnalare qualche stratificazione in transito tra Calabria e Sicilia e sul Piemonte, ma senza fenomeni. Merito dell’alta pressione di origine Nord-africana che prende piede portando un aumento delle temperature soprattutto a partire dalla giornata di domani. Le temperature massime saranno comprese tra 19 e 24 gradi, punte di 27 gradi sulla Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

A Genova sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 23 – direzione: Gravellona Toce) possibili rallentamenti per scorta veicoli tra Masone e Ovada per materiali dispersi. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Nord di Roma sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia si segnala vento forte tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia. vento forte anche tra Caserta e Salerno, in particolar modo sulla A30 Caserta-Salerno tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino. Medesima situazione nei pressi di Taranto, sulla A14 Pescara-Taranto tra Poggio Imperiale e Bivio A14/SS7 Appia.