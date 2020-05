Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 7 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni su tutta la Penisola, salvo addensamenti sparsi e sterili sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. Foschie notturne sulle pianure laziali. Temperature minime in lieve rialzo e comprese fra 11 e 16 gradi.

L’anticiclone avrà pieno dominio dell’Italia fino a sabato. Venerdì 8 maggio sarà un’altra giornata di bel tempo e ampiamente soleggiata, con il passaggio di velature e strati alti lungo il basso Appennino e sulla Sicilia, senza però compromettere il bel tempo prevalente. Qualche addensamento un po’ più compatto si avrà nel pomeriggio sulle zone alpine e il Messinese, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature massime oscilleranno fra 20 e 25 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Torino) coda in uscita a Cormano provenendo da Brescia per incidente. Sulla A13 Bologna-Padova (Km 103 – direzione: Padova) scorta veicoli tra Bivio A13-Padova Sud e Padova Industriale per incidente.

Sulla A12 Genova-Rosignano, tra Rapallo e Chiavari, nelle due direzioni, il traffico è bloccato con rispettivamente 4 km di coda verso Rosignano e 2 km verso Genova per un’auto in avaria all’altezza del km 34+800 nella galleria Campodonico in presenza di uno scambio di carreggiata debitamente segnalato.

In Abruzzo sulla A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Vasto sud verso Pescara è stato chiuso il tratto a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco all’altezza del km 474,6. Sul luogo dell’evento sono presenti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale ed i mezzi di soccorso sanitari e meccanici.

Nei pressi di Barletta sulla A16 Napoli-Canosa vento forte tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto.