E’ trascorso ormai quasi mezzo secolo dalla catena di montaggio di questo cimelio Mercedes che oggi torna in gran carriera a correre in autostrada.

Il detto “non le fanno più come una volta” potrebbe non essere sempre vero, ma questo modello proviene da un’epoca che ha cementato la reputazione della Mercedes di costruire auto solide come la roccia. Quasi mezzo secolo dopo, questa 280E può ancora tenere testa sull’autostrada tedesca tra le auto moderne, navigando senza sforzo a velocità rispettabili nonostante la sua veneranda età.

I ragazzi di TopSpeedGermany su YouTube sono noti per portare le auto – sia vecchie che nuove – sui tratti liberi della gloriosa Autobahn per spingerle ai loro limiti. È il turno della W114 di mostrare se ha ancora quello che ci vuole dopo aver lasciato la catena di montaggio parecchi anni fa. I dettagli della vettura non sono stati forniti, ma potrebbe essere stata sottoposta a un recente restauro, data l’assenza del pannello della portiera interna sul lato del guidatore.

Parlando dell’interno, l’abitacolo è invecchiato eccezionalmente bene se si ignora la scheda della porta mancante. Probabilmente ci libereremmo della radio aftermarket e cercheremmo un’unità OEM, ma queste possono essere difficili da trovare e costose. A pensarci bene, potrebbe non servirci affatto una radio, dato che il suono accattivante del motore a sei cilindri in linea da 2,7 litri è musica per le nostre orecchie.

Denominato in codice M110, il motore ha sviluppato una rispettabile potenza di 185 cavalli e 239 Newton-metri di coppia in passato, aiutando la berlina di lusso a completare la corsa da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi prima di raggiungere i 200 km/h. Il tachimetro di questa vettura sale fino a quasi 220 km/h, quindi o è troppo ottimista o qualcuno ha ritoccato il motore.

Indipendentemente dal fatto che il tachimetro sia preciso o meno, ammiriamo quanto la macchina si senta stabile e fluida a una velocità relativamente elevata. Ci sono molte auto nuove oggi disponibili che non possono raggiungere quelle velocità, figuriamoci sentirsi così eleganti a tutta velocità. Il video ci ricorda il motivo per cui il marchio Mercedes è ricercato, anche se alcuni sostengono che il marchio abbia perso un po’ il suo prestigio a causa del ridimensionamento e il conseguente adeguamento al mercato.