Jovanotti ha raccontato un curioso aneddoto che lo lega a Valentino Rossi, quando quest’ultimo lo salutò sul rettilineo del Mugello.

Valentino Rossi e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, sono amici di vecchia data e capita spesso di vedere il Dottore ospite ai concerti del cantante romano o viceversa l’artista capitolino stazionare nei box del rider di Tavullia.

Entrambi sono stati ospiti di una diretta organizzata da Fabio Volo. Valentino, parlando del proprio stato di forma ha così dichiarato: “È da un pochino che non mi alleno e sono diventato più magro. Io riesco ad essere in collegamento con la mia squadra, perché quando si lavora insieme poi si diventa tutti amici. Ho una palestra qui in casa e lì mi alleno”.

Jovanotti: “Vale mi salutò al Mugello”

La chiacchierata è poi scivolata sul livello di concentrazione che sia Valentino che Lorenzo devono tenere durante i rispettivi lavori. In particolare quella del Dottore che ogni giorno, in pista, è a stretto contatto con la morte e deve fare molta attenzione nel guidare.

Jovanotti però ha raccontato un curioso aneddoto in merito: “Una volta ero alle prove al Mugello e con il motorino sono andato in fondo al rettilineo dove si arriva a 340 Km/h. Io mi ero messo lì e ho visto Vale fare la staccata e ad un certo punto ho notato che aveva mosso un dito. Dopo poi sono andato a trovarlo nei box e mi fa: ohi mi hai visto che ti ho salutato?”.

Antonio Russo