Il 2022 potrebbe trasformarsi nell’anno zero della F1. Al di là della rivoluzione tecnica, nuovi team si preparano ad entrare nella serie.

Se fino a qualche mese fa si parlava del possibile ingresso nel Circus di una scuderia spagnola, in queste ore, malgrado l’emergenza Coronavirus, ha cominciato a farsi largo un’altra indiscrezione con buone fondamenta, quella del prossimo approdo nella massima serie di un’armata del Sol Levante.

Stiamo parlando del Panthera Team Asia, con base in Inghilterra, candidato numero 1 per il 2022. “Abbiamo vissuto sulle montagne russe, ma siamo ancora vivi e il progetto non è tramontato”, ha tenuto a precisare a Motorsport.com il responsabile della squadra Benjamin Durand confermando che la crisi economica post Covid-19 non andrà ad influire negativamente sui programmi iniziali. “Abbiamo un buon gruppo di persone già al lavoro sull’auto e sulla sua aerodinamica, inoltre siamo in stretto contatto con gli investitori”.

Pur avendo cominciato con le attività di produzione da zero delle due monoposto, il dirigente francese si è mostrato aperto alla possibilità di acquistare le vetture da uno dei costruttori attualmente impegnati in F1, qualora dovesse venir promossa l’idea “macchine clienti” avanzata dal boss della Red Bull Christian Horner e avvallata da quello della Ferrari Mattia Binotto. Così fosse, il mezzo potrebbe arrivare loro gratuitamente.