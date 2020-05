In sospeso in Mercedes non c’è solo il rinnovo di Lewis Hamilton, ma anche quello di Valtteri Bottas, che comunque dovrebbe restare al suo posto

Non c’è solo il destino di Lewis Hamilton (e quello, per nulla scollegato, di Toto Wolff), da chiarire in casa Mercedes. Se infatti il campione del mondo in carica decidesse di rinnovare, rifiutando l’improbabile corteggiamento della Ferrari ma anche quello della Aston Martin dove potrebbe accasarsi il suo attuale team manager, resterebbe comunque nell’incertezza anche il nome del suo compagno di squadra.

La strada ritenuta più credibile da parte degli osservatori è quella della continuità: ovvero, che la Freccia d’argento punti a prolungare anche il contratto con Valtteri Bottas. “Lui ha il lavoro migliore del mondo, guidare per la Mercedes, ma anche il peggiore, perché ha il miglior pilota della sua generazione come compagno”, analizza il suo ex collega Karun Chandhok, oggi commentatore televisivo, all’agenzia di stampa finlandese Stt.

Bottas dovrebbe restare in Mercedes

“Lewis Hamilton è tra i cinque migliori di tutti i tempi, ma vedendo Bottas nei test di Barcellona ho trovato velocissimo anche lui”, prosegue l’indiano. “Nei suoi giorni migliori può stare là davanti, deve solo capire come riuscirci più spesso. Ovviamente è facile dire cosa dovrebbe fare, ma credo che lui abbia le doti necessarie. Solo che non so cosa gli servirebbe mentalmente per riuscirci”, ovvero per vincere il titolo mondiale battendo l’anglo-caraibico, come fece Nico Rosberg ormai qualche anno fa.

Ciononostante, è opinione diffusa che Bottas sia il compagno di squadra perfetto per Hamilton: “Sarei sorpreso se la Mercedes decidesse di sostituirlo”, ammette Chandhok. “Questa stagione sarà più breve e praticamente l’anno prossimo manterranno la stessa vettura, perciò avrebbe senso riconfermare anche gli stessi piloti”. Insomma, tanto rumore per nulla sul mercato piloti?