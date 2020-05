Il Mondiale di Motocross attende di conoscere come e quando riprendere la stagione 2020. Possibile l’apertura a 10mila spettatori.

Adesso che MotoGP e SBK hanno una data approssimativa, rispettivamente 19 e 2 agosto, per l’inizio, anche il Mondiale di Motocross attende di sapere quando pote riprendere la stagione 2020, già iniziata con le due gare in Gran Bretagna e Olanda.

Pit Beirer, direttore sportivo KTM, descrive i problemi che i promotori di Infront e i team devono affrontare. “Finora non esiste una data specifica per il riavvio della stagione dei Mondiali. Il tempismo è simile a quello del Campionato mondiale MotoGP. Quindi potresti andare di nuovo a luglio o agosto. Ma negli sport fuoristrada non ci sono soldi dalla vendita dei diritti TV. E se come promotore non ricevi soldi dai diritti televisivi e non guadagni dalla vendita dei biglietti degli spettatori, allora ha poco senso economico organizzare una gara in tali condizioni”.

Pertanto si sta valutando se sia possibile vendere almeno un numero limitato di biglietti per gli spettatori. Ad esempio, 10.000 invece di 30.000 biglietti per evento, utilizzando le regole del distanziamento e indossando mascherine per ridurre al minimo il rischio di contagio. Tuttavia, questo deve ancora essere approvato dalle autorità sanitarie dei paesi organizzatori. E questo può richiedere del tempo. “Devi tenere presente che un evento GP di motocross di successo funziona anche con 10.000 visitatori – ha spiegato Pit Beirer a Speedweek.com -. Questa è una grande differenza rispetto alla MotoGP, dove fino a 100.000 spettatori arrivano il giorno della gara. In un’area aperta, 10.000 spettatori potrebbero essere distribuiti abbastanza bene su una pista. Un GP di motocross è un po’ più facile da organizzare. Ma finora non c’è alcun segnale di partenza per un evento con spettatori. Ecco perché il promotore della serie Infront Moto Racing sta ora negoziando con vari organizzatori per ospitare forse i primi due o tre Grand Prix senza spettatori. Per il momento, tuttavia, non c’è una data fissa da guardare al futuro”.