La All Stars Racing Night, sfida virtuale tra i piloti di F1 e MotoGP, si conclude con una vittoria di Leclerc e un sesto posto di Valentino Rossi

Charles Leclerc batte Valentino Rossi: questo, in sintesi, il principale verdetto scaturito dalla serata della All Stars Racing Night, la sfida tra piloti di F1 e MotoGP (insieme ad altri sportivi) andata in scena ieri sera, in diretta tv, sulla pista virtuale del Mugello, sul videogame Assetto Corsa Competizione, e a bordo di vetture del campionato Gt World Challenge Europe.

Due le gare disputate: nella prima manche Leclerc ha ottenuto la vittoria assoluta, prendendosi la rivincita su Alex Albon che solo lo scorso weekend lo aveva sconfitto nel Gran Premio simulato ufficiale della Formula 1, e che invece questa volta si è dovuto accontentare del secondo posto. Non se l’è cavata male, però, neanche il Dottore, considerando la sua relativa inesperienza alla PlayStation: partito diciannovesimo, è infatti riuscito a piazzarsi al sesto posto, sorpassato all’ultimo giro da Luca Albon, fratello di Alex e nella vita portiere di calcio.

Problemi tecnici per Leclerc e Rossi

Caotico e deludente, invece, l’esito della seconda corsa, dove i principali big, compresi proprio Leclerc e Rossi, sono stati vittima di un problema tecnico di connessione al server di Steam non sono stati in grado di partecipare. Si è a lungo discussa la possibilità di riavviare la manche, che però alla fine è giunta regolarmente fino al traguardo, con la vittoria di Federico Leo, pilota automobilistico ed esperto sim driver.

Dispiaciuto il Piccolo principe della Ferrari: “Mi dispiace per questo inconveniente”, si è rivolto in streaming direttamente agli appassionati che lo stavano seguendo. “Siete davvero tanti. Questa gara è stata il miglior allenamento per la mia pazienza…”. Nonostante le difficoltà, lo spettacolo comunque non è mancato. E stasera, a partire dalle ore 21:30, è in programma un piccolo bis sui canali social del team di gamer Firebeasts, dove si sfiderà sempre Valentino Rossi insieme ad alcuni amici come Pecco Bagnaia, Luca Cadalora, Mattia Pasini, Uccio Salucci, Mauro Sanchini e altri.