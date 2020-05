Riapre il Ranch di Tavullia e Valentino Rossi torna ad allenarsi in moto con il suo allievo Franco Morbidelli: saranno insieme in Petronas nel 2021?

La lunga quarantena del motociclismo è finita: anche le due ruote sono passate alla famigerata Fase 2. I motori si sono riaccesi, anche se per il momento non sono ancora quelli dei Gran Premi veri e propri, bensì quelli del Ranch di Tavullia. Che nei giorni scorsi, così come molte attività italiane, ha ufficialmente riaperto i battenti e ha consentito al padrone di casa Valentino Rossi di tornare ad allenarsi in sella, insieme all’allievo della sua VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli.

“Finalmente, mi mancava”, ha raccontato il Morbido ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Quanto è passato? Due mesi? Non c’è stato periodo nella mia vita nel quale non sono salito per così tanto su una moto. Mai, mai. Anche in inverno qualcosa fai sempre. Questa è la mia vita e quando una cosa che dai per scontata ti viene tolta così, fa un po’ male. Ma è stata dura per me come per tutti. Io lontano dalle moto, altri dalle loro passioni”.

Valentino Rossi e Morbidelli insieme in Petronas nel 2021?

Questo sodalizio sportivo tra maestro e alunno potrebbe presto essere destinato a rafforzarsi. Già, perché il Dottore è in trattativa per passare, a partire dal 2021, proprio all’attuale squadra di Morbidelli, il team Petronas. I due potrebbero ritrovarsi compagni di squadra? “Ho letto qualcosa”, conferma il pilota romano. “Io spero di avere un buon futuro per me, se poi sarà vicino a Vale sarà ancora più figo. Se accadrà sarà stimolante. Già tra di noi condividiamo molto, averlo nel box sarebbe diverso”.

Certo che Morbidelli si ritroverebbe dalla padella nella brace: al posto del talentino emergente Fabio Quartararo avrebbe a fianco un nove volte campione del mondo. Non certo semplice, come rivale sulla stessa moto. Ma questa prospettiva non spaventa, anzi stimola l’italo-brasiliano. “La forte amicizia ci spinge a una gran rivalità in pista”, conclude Franco. “Quando ho Vale davanti provo sempre a dare qualcosa in più per batterlo. Ognuno vuole mantenere la leadership fino alla gara dopo. Con lui la sfida ha un sapore diverso”.

