La fabbrica Ducati ha raccolto 100.000 euro per la lotta contro il Coronavirus e invita i suoi fan ad offrire un piccolo contributo per i pazienti in terapia intensiva.

Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e gli altri uomini della Ducati invitano i propri fan a partecipare a una campagna di raccolta fondi per la lotta contro il Covid 19 e aiutare i pazienti che lottano questa infezione. Il consiglio di amministrazione e la società hanno iniziato raccogliendo un totale di 100.000 euro.

La Ducati Motor Holding ha sede in Emilia-Romagna, una regione particolarmente colpita dalla pandemia, che ha già causato 3705 vittime. In tutta Italia, 29.315 persone sono morte a causa del Coronavirus, e oltre 213.000 i casi registrati dall’inizio della crisi (20 febbraio). Mentre la Ducati ha iniziato la produzione a Borgo Panigale nel rispetto delle rigide norme di sicurezza dal 27 aprile, il tradizionale marchio italiano invita tutti i dipendenti, filiali, partner e fan in tutto il mondo a partecipare a una campagna per il “Policlinico di Sant’Orsola’ a Bologna. I soldi serviranno per curare i pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva e lottano tra la vita e la morte.