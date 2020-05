Le stelle della MotoGP e della Formula 1, su tutte Valentino Rossi e Charles Leclerc, saranno protagoniste di una sfida virtuale domani sera

Si chiama “All Stars Racing Night” e, infatti, vedrà sfidarsi le più grandi stelle del mondo dei motori: dalla MotoGP alla Formula 1. Teatro di questa gara tra fuoriclasse, naturalmente, sarà il territorio virtuale degli eSport, dal momento che al momento le gare vere e proprie sono ancora ferme per la pandemia di coronavirus e bisogna accontentarsi delle loro versioni simulate alla PlayStation.

Ma il fascino rimane comunque invariato, non fosse altro per via dei grandi nomi che saranno coinvolti in questa competizione: Charles Leclerc e Valentino Rossi su tutti, ma anche altri assi delle quattro ruote (come Lando Norris, Alex Albon, George Russell, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi) e delle due (ad esempio Pecco Bagnaia e Mattia Pasini). A completare il parco partenti anche protagonisti del calcio: dagli attaccanti della Lazio e del Barcellona Antoine Griezmann e Ciro Immobile al portiere del Real Madrid Thibaut Courtois al difensore del Milan Alessio Romagnoli.

La sfida virtuale si terrà, per così dire, in campo neutro: ovvero a bordo delle vetture del Mondiale Gran Turismo, sulla riproduzione digitale del circuito di Misano. La “All Stars Racing Night” sarà trasmessa domani, mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 21, in diretta su Sky Sport, e vedrà al commento le voci della Formula 1 e della MotoGP, Carlo Vanzini e Guido Meda, per la prima volta insieme in telecronaca. Anche questo, in fondo, sarà un piccolo evento nell’evento, che caratterizzerà ancora di più questo appuntamento inedito.