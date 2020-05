Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 5 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo qualche fenomeno di breve durata sulle Alpi centro-orientali. Sterili velature su Liguria e alta Toscana. Le temperature massime restano stabili e oscilleranno fra 21 e 26 gradi. Venti deboli meridionali e mari poco mossi o localmente mossi. Dal pomeriggio possibili piovaschi fra Marche e Abruzzo e fra Trentino e Veneto.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Tra Piacenza e Parma su Diramazione A1-A21 per Fiorenzuola (Km 12.3 – direzione: Fiorenzuola) chiuso al traffico Bivio Diramaz. Fiorenzuola/A1 MI-NA provenendo da Autostrada Torino-Trieste verso Bologna per incidente.

A Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) traffico rallentato tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per lavori in corso. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 10.7 – direzione: Taranto) rallentamenti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per lavori in corso. Cantiere aperto anche sulla A1 Bologna-Firenze (Km 222.7 – direzione: Milano) tra Aglio KM 255 e Rioveggio fino alle 17:00 del 05/05/2020.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.