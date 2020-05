Toprak Razgatlioglu e Kenan Sofuoglu si sono sfidati in pista su delle Kawasaki 125. Il pilota Yamaha Superbike si tiene allenato in vista della ripresa

Il campionato mondiale Superbike è fermo a causa dell’emergenza coronavirus, ma Toprak Razgatlioglu cerca di tenersi in forma come può. Oltre a fare palestra e altre attività fisiche, ha trovato anche il modo di risalire in moto.

A Erdoğdu in una pista di proprietà di Kenan Sofuoglu, suo mentore, è andata in scena una bella lotta che lo ha visto protagonista proprio con il cinque volte campione del mondo Supersport. In sella a delle Kawasaki Ninja 125 i due turchi hanno dato vita a un’interessante battaglia che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili ufficiali Instagram.

Razgatlioglu nel Mondiale SBK corre per il team Pata Yamaha, dove è approdato proprio nel 2020. Esordio col botto, visto che ha vinto Gara 1 in Australia. Secondo nella Superpole Race e ritiro per un errore della squadra in Gara 2 quando poteva lottare per il podio.

Essere sceso in pista con il suo mentore Sofuoglu gli ha permesso di togliersi un po’ di ruggine, anche se servirà aspettare ancora un po’ per la ripresa del campionato Superbike. Forse a luglio la stagione potrà ripartire.