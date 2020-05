Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 5 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni quasi ovunque, salvo nuvole in transito che porteranno rovesci sulle Alpi orientali e qualche piovasco lungo il litorale marchigiano. Nel corso della notte addensamenti sparsi tra Liguria, Emilia Romagna e Marche con possibilità di fenomeni di breve durata. Tempo stabile altrove. Temperature minime comprese fra 14 e 17 gradi, fino a 20 gradi in Sicilia.

Mercoledì 6 maggio un fronte di aria umida e fredda interesserà inizialmente il Centro Italia, mentre dal tardo pomeriggio interesserà il Sud. Resteranno stazionarie le temperature massime che oscilleranno fra 20 e 25 gradi, di poco superiori sulle Isoli maggiori. Fortunatamente l’instabilità durerà poche ore e l’anticiclone proseguirà il suo dominio fino al week-end.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

A Sud di Bologna sulla A1 Bologna-Firenze (Km 222.7 – direzione: Milano) A1 Panoramica chiusa tra il bivio per la A1 Direttissima e Rioveggio verso Bologna fino alle 17 di oggi per lavori. In alternativa si consiglia di percorrere la A1 Direttissima.

Alle porte di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 295.5 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per ripristino incidente.

Vento forte tra Perugia e Orvieto, sulla A1 Firenze-Roma tra Chiusi e Fabro, sulla A24 Roma-Teramo tra Assergi e Teramo e in A25 Torano-Pescara tra Bussi-Popoli e Manoppello.

A Nord di Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.