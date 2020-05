Marc Marquez ha ammesso che se proprio un giorno dovesse lasciare la corona della MotoGP sarebbe ben felice di cederla al fratello.

Marc Marquez durante la prossima stagione dovrà condividere per la prima volta il proprio box con il fratello Alex. Un’esperienza nuova che potrebbe metterlo a dura prova. Non sarà semplice, infatti, gestire per loro un’eventuale rivalità in pista.

Sinora, infatti, i due Marquez sono sempre stati divisi almeno da una categoria e non si sono mai scontrati. Marc è un cavallo di razza che ha già vinto 8 titoli, mentre Alex è un giovane rampante che ha, grazie ai 2 Mondiali vinti, uno dei migliori curriculum della MotoGP.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Marquez: “Mi sono emozionato di più quando ha vinto mio fratello”

Durante #CasaSkySport, lo spagnolo interrogato sulla possibilità di perdere il titolo in favore del fratello ha così risposto: “La mia prima reazione sarebbe che non ho centrato il mio obiettivo: provare a vincere il Mondiale. Se lo devo perdere però meglio che lo vinca mio fratello. Sarei comunque contento per lui e la festa sarebbe la stessa. Se si può vincere in casa Marquez, comunque meglio che lo vinco io”.

Marquez ha poi proseguito: “Io mi sono emozionato di più quando ha vinto mio fratello, che quando ho vinto io il titolo. Quando siamo a casa si parla di moto, ma non siamo piloti, siamo solo Alex e Marc. Secondo me da rookie la moto perfetta da guidare è la Yamaha. Se devi guidare una Honda però credo che sia meglio non provare prima una Yamaha o una Suzuki perché sono molto distanti come approccio di guida”.

Antonio Russo