Marc Marquez, proprio come Valentino Rossi, ha provato tempo fa una vettura da F1, ma non sembra intenzionato a fare il grande salto.

Marc Marquez qualche stagione fa ha avuto il piacere di provare una macchina di F1, per la precisione una Toro Rosso messa a disposizione dal suo storico sponsor: la Red Bull. Lo spagnolo si è subito disimpegnato bene al volante della vettura dimostrando, manco a dirlo, una certa familiarità con la velocità.

Non è la prima volta che un pilota di MotoGP si cimenta con un’esperienza del genere. Valentino Rossi ad esempio in passato è stato vicino a passare in Ferrari e recentemente ha voluto provare una Mercedes. Marquez però da par suo, pur apprezzando l’esperienza non sembra intenzionato a cambiare sport.

Marquez: “Cerco di non cadere in gara”

Durante la trasmissione #CasaSkySport, Marc Marquez ricordando quella giornata ha così raccontato: “Quando ho provato la F1 è stato molto bello. Prima ho provato il simulatore della Red Bull e poi ho guidato la Toro Rosso. Ho fatto tanti giri, è venuto Lauda, Webber e anche Marko. Per me è stata un’esperienza molto bella. In ogni caso non sono pronto, fare un test è una cosa, ma guidare con altre macchine è diverso”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “In gara cerco di non cadere. Provo a trovare il limite durante le prove. Mi piacerebbe essere ricordato a fine carriera come un pilota che ha dato tutto in pista. Il motocross è dove mi diverto di più, più che con la MotoGP. Fa parte del mio allenamento, ma per essere un pilota di motocross è troppo tardi, meglio lasciarlo come divertimento e continuare con la MotoGP“.

