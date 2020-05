Jorge Lorenzo su Instagram ha risposto agli auguri di buon compleanno di Andrea Iannone invitando il pilota Aprilia MotoGP a non mollare in questo momento difficile.

Nella giornata di ieri Jorge Lorenzo ha compiuto 33 anni e ha ricevuto tantissimi auguri sui social network. I suoi tifosi lo hanno inondato di messaggi e anche alcuni colleghi gli hanno dedicato un pensiero.

Tra coloro che gli hanno scritto c’è Andrea Iannone, che ha pubblicato una storia Instagram con una foto che lo raffigura assieme al maiorchino e il messaggio “Felice compleanno campione”. Il pilota Aprilia ha recentemente ricordato che Lorenzo è stato l’unico collega MotoGP, assieme a Maverick Vinales, a telefonargli durante questi mesi per lui difficili a causa della vicenda doping che lo ha coinvolto.

Jorge sul proprio profilo ufficiale Instagram ha risposto a Iannone scrivendo un bel messaggio: “Dai campione tieni duro. Più presto che tardi tornerai in sella. Il talento non si compra e non si dimentica!“.

Parole di incoraggiamento nei confronti del rider italiano, ufficialmente sospeso dalla FIM fino a giugno 2021. Ma il ricordo al TAS di Losanna potrebbe cambiare lo scenario. Servirà del tempo per conoscere l’esito del ricorso presentato da Iannone e dai suoi legali. La speranza è di poter tornare a correre già nel 2020, dato che è stata riconosciuta la contaminazione alimentare e dunque la sua non volontarietà nell’assunzione della sostanza proibita assunta.