Jorge Lorenzo ha incontrato Andrea Iannone a Lugano, dove entrambi abitano, e oggi ha scritto un bel post dedicato al pilota Aprilia MotoGP.

Andrea Iannone ieri ha fatto gli auguri di buon compleanno a Jorge Lorenzo, che successivamente ha pubblicato due messaggi in suo favore. Un gesto molto carino da parte del cinque volte campione del mondo.

Il primo lo ha pubblicato in una storia Instagram proprio ieri, l’altro è un post di oggi più articolato e che ha in allegato anche una foto dei due piloti insieme. Entrambi abitano in Svizzera, a Lugano, e si sono incontrati per scambiare quattro chiacchiere.

Queste le parole pubblicate nella giornata odierna da Lorenzo: «Tutti sono tuoi amici quando le cose vanno bene, ma molti scompaiono quando hai dei problemi. Non mi considero un amico di Andrea Iannone e non ho mai caricato una foto con lui. Quindi, forse perché mi è sempre piaciuto non essere controcorrente, non vedo un momento migliore di oggi, quando probabilmente ne ho più bisogno. Ieri siamo andati a fare una passeggiata sul lago e abbiamo parlato un po’. Abbiamo riso ricordando alcuni aneddoti e gli ho anche chiesto della sua vicenda. La verità è che solo lui conosce la verità, ma quando l’ho ascoltato l’ho visto sereno, sicuro di sé e le sue argomentazioni mi hanno convinto. Come tutti, sono sicuro che Andrea ha commesso degli errori in passato, ma credo che questa volta l’errore non sia stato volontario. Quindi spero e mi aspetto che presto sarà considerato libero di praticare ciò che sa fare meglio. Alla fine, il suo “personaggio” può piacerti più o meno, ma è chiaro che il ragazzo ha talento e velocità. E come ho detto ieri: “Il talento non si può né comprare né dimenticare”».

Jorge ha speso frasi molto positive nei confronti di Iannone, al quale dà fiducia per quanto concerne il caso doping che lo ha coinvolto. E anche la sentenza che lo ha condannato rileva che l’assunzione della sostanza vietata è stata involontaria, frutto di contaminazione alimentare. Il ricorso al TAS di Losanna potrebbe permettere al pilota Aprilia di non dover attendere giugno 2021 per tornare a correre in MotoGP.