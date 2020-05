Un bambino di 5 anni fermato dalla polizia alla guida di un SUV. Agli agenti ha dichiarato di andare a comprare una Lamborghini.

Un bambino di 5 anni con 3 dollari in tasca è stato fermato dalla polizia dello Utah mentre guidava la macchina dei suoi genitori in California. Ha dichiarato che stava andando a comprare una Lamborghini.

Il ragazzino è partito con il SUV dopo aver litigato con sua madre, che ha detto che non avrebbe comprato l’auto di lusso per lui. Un poliziotto ha individuato il veicolo che si intrecciava sull’Interstate 15 ad una velocità di circa 50 km/h. Il poliziotto racconta: “Era seduto sul bordo anteriore del sedile in modo da poter raggiungere il pedale del freno per tenere ferma la macchina”. Una volta che è stato fermato, il bambino ha raccontato all’agente che aveva intenzione di andare in California per acquistare una Lamborghini per se stesso. Aveva solo 3 dollari, forse non sapendo che il prezzo minimo di una supercar del Toro è di 200mila dollari.

Morgan dice che nessuno è rimasto ferito e spetterà al procuratore locale decidere se sporgere denuncia nei confronti dei genitori, che hanno lasciato il ragazzo sotto la custodia di suo fratello mentre erano fuori casa.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents’ car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020