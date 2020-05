Valentino Rossi sarà grande protagonista questa settimana sul sito ufficiale della MotoGP dove saranno disponibili gratis i suoi GP più belli.

Valentino Rossi con oltre 20 anni di carriera alle spalle ha vissuto e ha fatto vivere ai propri fan davvero tantissime emozioni intense. Il rider di Tavullia dal 1996 ad oggi ha collezionato 9 titoli iridati, 115 vittorie, 234 podi e 65 pole. Numeri da urlo che lo piazzano di diritto nell’Olimpo dei migliori piloti di tutti i tempi della storia della MotoGP.

Durante questo periodo di quarantena la Dorna, attraverso il sito ufficiale della MotoGP ha deciso di rendere omaggio al Dottore regalando per questa settimana i momenti più intensi della carriera del #46, partendo dalla prima vittoria a Brno nel 1996, al titolo vinto nel 2009 a 30 anni passando per i successi in 250 e 500.

I momenti iconici della carriera del Dottore

Di solito i video presenti nell’archivio del sito sono visibili solo a chi ha il VideoPass, che è a pagamento. La Dorna però ha deciso di fare uno strappo alle regole per alcune clip del Dottore in occasione di questa quarantena per dare ai tanti tifosi un motivo in più per restarsene comodi a casa.

Valentino nella sua carriera ha guidato per Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati e ad eccezione della casa di Borgo Panigale con tutte le altre ha sempre vinto almeno un titolo iridato. Attraverso questi video quindi sarà possibile rivivere i momenti più emozionanti della carriera del #46 passando attraverso le sue vari fasi: dal Vale irruento e arruffone dei primi anni a quello calcolatore degli ultimi.

