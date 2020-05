Marc Marquez e il confronto con Valentino Rossi e Giacomo Agostini: un sogno che diventa realtà, come il numero dei loro titoli mondiali.

Marc Marquez si è sempre dichiarato non interessato ai numeri e ai record, ma il confronto con Valentino Rossi e Giacomo Agostini non può essere messo da parte. AL fenomeno di Cervera basta un solo titolo mondiale per pareggiare i conti con il campione di Tavullia e i 15 del bergamasco. Un’impresa non impossibile considerando che il pilota Honda ha solo 27 anni e al momento nessun rivale in grado di mettergli il bastone tra le due ruote.

Marc Marquez ha già conquistato 8 titoli mondiali e 82 vittorie, numeri da capogiro che hanno consolidato il binomio con la RC213V, prototipo con cui correrà almeno fino alla fine del 2024. Nell’intervista di NBC Sports, il campione del mondo MotoGP in carica confessa: “È incredibile. Non me lo sarei mai aspettato nei miei sogni più sfrenati, perché per lungo tempo è stato solo un sogno. Dopo l’esordio in classe regina ho sognato il titolo mondiale. L’ho appena provato e mi è piaciuto… La corsa è la mia passione e se fai qualcosa con molta dedizione, puoi anche superare le tue aspettative”.

Marc Marquez è consapevole dell’eterno confronto con Valentino Rossi e sa bene che eguagliare i nove titoli è solo questione di un passo, un solo mondiale ancora. “Valentino ha vinto molti titoli e quello che sta facendo ora è semplicemente incredibile. Ha più di 40 anni e va ancora a tutto gas, ha ancora la motivazione. È davvero molto speciale”. E per quanto riguarda Agostini, spiega: “Certo, come Angel Nieto, Agostini ha partecipato a gare in diverse categorie e collezionato molti titoli mondiali. Andiamo molto d’accordo e a volte ci scherziamo sopra, ma gli ho già detto che è impossibile battere il suo record”, ha dichiarato il pilota del team Repsol Honda. “Dovrei anche competere in diverse classi e non lo voglio. Il mio obiettivo è semplicemente quello di lottare per il titolo mondiale ogni anno”. I numeri verranno da sè.