Jorge Lorenzo oggi compie 33 anni e dopo 296 gare disputate, 68 vittorie e 5 Mondiali ottenuti potrebbe pensare di tornare in pista.

Jorge Lorenzo oggi compie 33 anni. Nonostante la giovane età però è già ai margini della MotoGP dopo essersi ritirato alla fine del 2019. Lo spagnolo però ha lasciato una piccola porta aperta ad un suo possibile ritorno, che verrebbe sicuramente accolto alla grande dai fan che lo amano moltissimo.

La carriera dello spagnolo nel Motomondiale è partita nel 2002 in 125 con la Derbi. Il suo talento però si è cominciato ad intravedere l’anno successivo quando in Brasile riuscì a cogliere il suo primo successo. Il vero exploit però arrivò nel 2004 quando portò a casa 3 successi e un buon 4° posto nella classifica iridata che gli permisero di fare il grande salto in 250, dove nel 2006 e nel 2007 conquistò 2 titoli iridati.

La pazza idea di tornare

Giunto in MotoGP, in Yamaha, nel 2008, accanto ad un mostro sacro come Valentino Rossi dimostrò subito di avere grande carattere e nel 2010, 2012 e nel 2015 vinse il Mondiale affermandosi come uno dei rider più forti della sua epoca. Dopo anni di successi nel 2017 ha deciso di lasciare il team di Iwata per andare in Ducati, dopo qualche problema iniziale di adattamento però lo spagnolo è riuscito a vincere 3 gare con la moto di Borgo Panigale, ma proprio sul più bello ha firmato con Honda.

Nel 2019, causa i troppi infortuni, non è riuscito a trovare la quadra con la nuova moto e a fine anno ha deciso di ritirarsi firmando poco dopo un contratto con la Yamaha come tester. Al momento l’idea è quella di tornare in pista come wild card, ma non è detto che riassaporando nuovamente la pista non gli ritorni la voglia di tornare a competere per il titolo. In fondo oggi per lui sono “solo” 33 anni, 8 in meno rispetto a Valentino Rossi, che a 36 ha lottato per il titolo proprio contro lo spagnolo sino all’ultima gara, quindi chissà che Jorge non ci ripensi, intanto noi non possiamo fare altro che augurargli un buon compleanno.

