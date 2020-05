Bernie Ecclestone demolisce la Formula E e per rincarare la dose sostiene che tutti i marchi elettrici spariranno a differenza della Ferrari.

Nonostante la serie al 100% elettrica abbia saputo attrarre diversi nomi fuoriusciti dal Circus, su tutti gli ultimi casi di Stoffel Vandoorne e Felipe Massa, per l’ex Supremo della F1 possiederebbe valore nullo, ma non solo. Essendosi proposta quale alternativa “verde” alla massima categoria a ruote scoperte, meriterebbe di essere abbattuta.

Senza peli sulla lingua l’arzillo 89enne ha affondato un tackle con tutti i crisi ad indirizzo della categoria rivale.

“Personalmente l’avrei seppellita.Semplicemente con me ai vertici non sarebbe mai esistita”, si è addirittura sbilanciato a dire in un’intervista ad Autocar. “Purtroppo ormai tutti parlano dei veicoli elettrici, dunque mettersi contro ad una categoria del genere richiederebbe coraggio”.

Per Mister E. il pericolo latente starebbe pure nello scarso appeal delle corse automobilistiche soprattutto per le giovani generazioni, più focalizzate su ciò che è virtuale o simile.

“I ragazzi non amano più le macchine e probabilmente fra qualche anno l’argomento sarà completamente snobbato, in quanto si disporrà tutti della medesima tipologia di veicoli”, ha aggiunto con un misto di nostalgia e frustrazione, deflagrato poi in un commento dolce per le orecchie dei più romantici. “Penso tuttavia che un giorno le Tesla verranno dimenticate, mentre alla Rossa non accadrà mai. Chi al momento è leader del settore, a breve sarà sorpassato da altri”.

“Il marchio del Cavallino è così forte che potrebbe lasciare la F1 ed essere grande ugualmente. Sebbene ad oggi non stiano vincendo, se si ferma qualcuno per la strada e gli si domanda chi ha vinto il mondiale, risponderà certamente Ferrari“, ha chiosato con parole che faranno di sicuro gongolare il Drake.

Chiara Rainis