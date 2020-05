Maverick Vinales si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna nella virtual race MotoGP di oggi. Il pilota del team Monster Energy Yamaha ha avuto la meglio sui colleghi che hanno gareggiato sulla pista di Jerez de la Frontera.

Nel post-gara Vinales ha voluto anche festeggiare ironicamente il suo successo aprendo una bottiglia di spumante a casa come avviene solitamente sul podio dopo le vittorie nei GP tradizionali. Sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato il video della scena che lo vede protagonista. In attesa di poter gioire per un trionfo vero in MotoGP…

