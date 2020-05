Gabriel Rodrigo e Lorenzo Baldassarri vincono le gare virtuali Moto3 e Moto2 del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera.

Non solo MotoGP, anche per Moto3 e Moto2 sono stati previsti dei gran premi virtuali in questo weekend. La sfida era prevista sul circuito di Jerez de la Frontera.

Nella classe inferiore è stato Gabriel Rodrigo, pilota del team Gresini Racing, a trionfare. Dopo aver conquistato la pole position, è arrivato anche primo al traguardo. Podio completato da Albert Arenas e Raúl Fernández. Quinto posto per l’italiano Tony Arbolino, preceduto da Deniz Oncu e davanti al connazionale Niccolò Antonelli. Nono Riccardo Rossi, mentre Dennis Foggia ha avuto problemi di connessione e non ha potuto concludere la gara.

MOTO3, VIRTUAL GP JEREZ: RISULTATI E CLASSIFICA FINALE

1. Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3)

2. Albert Arenas (Aspar Team Gaviota) + 4.347

3. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) + 5.462

4. Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech 3) + 8.527

5. Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) + 22.723

6. Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse) + 26.042

7. Alonso Lopez (Sterilgarda Max Racing Team) + 29.766

8. Sergio Garcia (Estrella Galicia 0,0) + 36.350

9. Riccardo Rossi (BOE Skull Rider Facile Energy) – NC

10. Dennis Foggia (Leopard Racing) – DNF

In Moto2 è stato Lorenzo Baldassarri del team FlexBox HP40 ad aggiudicarsi il successo, dopo la pole position ottenuta nelle qualifiche. Sul podio con lui Jake Dixon e Bo Bendsneyder. Quarta posizione per Luca Marini, caduto nelle prime fasi mentre lottava con il Balda. Seguono Jorge Martin, Aron Canet, Marcel Schrötter, Jorge Navarro e Marcos Ramirez. Chiude decimo l’altro italiano, Enea Bastianini.

MOTO2, VIRTUAL GP JEREZ: RISULTATI E CLASSIFICA FINALE

1. Lorenzo Baldassarri (FlexBox HP40)

2. Jake Dixon + 3.025

3. Bo Bendsneyder + 5.210

4. Luca Marini + 8.941

5. Jorge Martin + 10.024

6. Marcel Schrotter + 12.655

7. Aron Canet + 13.259

8. Jorge Navarro + 18.046

9. Marcos Ramirez + 40.692

10. Enea Bastianini

