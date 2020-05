La mamma di Marc Marquez ha raccontato un curioso aneddoto legato alla gara di Jerez 2015 e uno scambio di battute con la madre di Jorge Lorenzo.

Marc Marquez è protagonista di un curioso documentario che sta andando in onda su DAZN Spagna. Anche la madre Roser Alentà è stata protagonista raccontando curiosi aneddoti legati al figlio. In particolare ha ricordato una cosa accaduta 5 anni fa, quindi nel 2015, anno in cui Jorge Lorenzo vinse il Mondiale dopo una lotta sino all’ultima gara con Valentino Rossi.

La signora Marquez ha raccontato di quando sotto il podio di Jerez, dove il figlio arrivò 2° alle spalle di Lorenzo si incontrò con Maria Guerrero, madre di Jorge. In quel frangente entrambe di complimentarono per la bella gara disputata dai figli e poi imbeccati da Telecinco dissero: “Se non vanno d’accordo li sculacciamo”.

La mamma di Marquez: “Preferisco vederli in tv”

Le madri dei piloti soffrono molto a guardare le gare perché naturalmente vivono con la costante paura che i propri figli si possano fare male, proprio per questo non vedono di buon occhio rivalità eccessivamente accese. Da questo naturalmente deriva la battuta delle due mamme.

Roser Alentà ha poi proseguito: “Preferisco vederli in tv perché c’è meno senso della velocità. Il rumore della moto è diverso in pista. Una volta Alex mi ha mentito e mi ha portato con lo scooter a bordo pista. Ho visto Marc passare e gli ho chiesto subito di portarmi al box perché non riuscivo a vederlo. Quella è stata la prima e l’ultima volta che l’ho visto in pista. Vivere a casa con due campioni è normale perché è come se non lo fossero, è come vivere con due bambini. Vedere che i tuoi figli sono arrivati dove volevano è come un sogno che diventa realtà”.

Antonio Russo