Jos Verstappen, papà di Max, ha analizzato la difficile stagione che attende il figlio in questo 2020 che potrebbe avere un campionato monco.

Max Verstappen durante questa stagione vuole provare a sferrare l’attacco decisivo al titolo iridato. Dopo un 2019 da incorniciare in cui l’olandese ha disputato la migliore stagione della sua carriera chiudendo al 3° posto nella classifica iridata, ora il driver della Red Bull vuole provare a fare il colpo grosso.

Purtroppo per lui però la stagione 2020 non ha ancora un inizio ben preciso visti i problemi legati al coronavirus. La speranza di tutti è quella di cominciare la stagione per fine luglio o inizio agosto. In compenso Verstappen da parte sua si è già assicurato il rinnovo di contratto con la Red Bull.

Jos Verstappen: “Nel 2020 si corre”

Durante un’intervista al “De Telegraaf”, Jos Verstappen, parlando del figlio e della stagione che lo attende ha così affermato: “Sicuramente la stagione 2020 partirà ne sono convinto. È impossibile un anno senza correre. Siamo molto contenti della Red Bull e credo davvero che quest’anno saremo più vicini rispetto alla scorsa stagione. Max guida sempre al limite e questo è quello che la gente vuole vedere”.

Il padre del pilota olandese ha poi continuato: “Vettel e Hamilton sono nervosi quando Max è dietro di loro. Non è carino?”. Infine Jos si è detto soddisfatto che il figlio abbia già firmato il proprio rinnovo di contratto con la Red Bull, così da non avere distrazioni nell’arco della stagione.

Antonio Russo