Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 2 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, ad eccezione di qualche debole rovescio sulle Alpi occidentali. Tempo incerto al Centro-Sud, con cieli poco nuvolosi u piogge sparse sul medio e basso Adriatico e sull’Appennino centrale. Temperature stabili e di poco superiori alla media stagionale, comprese tra 20 e 25 gradi, punte di 28 gradi sulla Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Piogge sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco tra Aosta ed il traforo del Monte Bianco. A Genova in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Milano) chiuso il tratto tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 06:00 del 04/05/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Rovesci diffusi anche nei pressi di Chieti, in A25 Torano-Pescara pioggia tra Manoppello e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto. A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.