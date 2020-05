In questo spettacolare video vedremo una versione modificata della Tesla Model Y mentre derapa scatenata su una pista chiusa.

Date un’occhiata a questa Tesla Model Y modificata che derapa su una pista da corsa. Sembra uno spasso da guidare e questa Unplugged Performance Model Y sembra davvero stellare.

Questa non è la prima volta che vediamo la Model Y driftare e sicuramente non sarà l’ultima. C’è qualcosa di così grezzo nel vedere un crossover andare di traverso mentre distrugge le gomme.

Per far sì che la Model Y vada in derapata in questo modo, bisogna attivare la modalità dyno (una caratteristica attenuata da Tesla recentemente), che elimina molti dei sistemi di sicurezza che Tesla ha al suo posto. Pertanto, consigliamo di utilizzarla solo in un ambiente controllato e con estrema cura.

Si spera che Tesla aggiungerà presto la modalità Track Mode al modello Y (una funzione presente sul Tesla Model 3) anche se la casa automobilistica non ha suggerito che venga offerta nel modello Y.

Per quanto riguarda la Model Y vista nel video in calce, è opera di Tesla tuner Unplugged Performance e dispone di una serie di coilover che sono attualmente in fase di sviluppo per il crossover elettrico di Tesla. Unplugged Performance ha l’intenzione di coprire tutti i tipi di parti aftermarket per la Model Y, proprio come per la Model 3.