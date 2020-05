Danilo Petrucci sarà nuovamente protagonista della virtual race per la Ducati, la prima con il nuovo gioco Milestone, MotoGP 20.

Danilo Petrucci non è un esperto dei videogames, ma nella prima gara si è disimpegnato abbastanza bene dando vita ad una interessante sfida con Valentino Rossi. Una battaglia dura senza esclusione di colpi che ha divertito molto i fan.

La Ducati ha deciso di puntare nuovamente su di lui anche per questo weekend di gara virtuale a Jerez. Niente esordio quindi per Dovizioso, che per il momento si tiene ancora lontano dagli eSports.

Petrucci: “Mi sono allenato in questi giorni”

In merito a questa nuova esperienza Danilo Petrucci ha così affermato: “Sono molto curioso di vedere come andrà la mia seconda gara virtuale! Per il Virtual Grand Prix correremo a Jerez, dove avremmo dovuto realmente disputare il gran premio questo fine settimana. Rispetto alla Virtual Race 2, ci sfideremo utilizzando il nuovo videogioco MotoGP 20“.

Il rider italiano ha poi proseguito: “Mi sto già allenando in questi giorni ed è davvero molto realistico! In generale non sono un grande giocatore di videogames e forse, rispetto ad altri piloti più giovani, questo un po’ mi penalizzerà, ma sono contento di poter partecipare alla gara e poter divertire così tutti i nostri tifosi che aspettano di poterci rivedere presto in pista”.

MotoGP Line-up

Repsol Honda: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha: Maverick Viñales

Team Suzuki: Alex Rins

Petronas Yamaha: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing: Lorenzo Savadori

